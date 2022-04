Una donna di 91 anni che era uscita per una passeggiata a Nesso questa mattina è caduta lungo il sentiero, in un tratto con un muretto alto circa un metro e mezzo. Non ha riportato fortunatamente traumi seri, ma non riusciva a rialzarsi.

Solo dopo alcune ore, le sue richieste di aiuto sono state sentite da alcuni passanti, che hanno dato l’allarme. E’ intervenuto il Soccorso Alpino, stazione del Triangolo Lariano, con i vigili del fuoco e l’ambulanza di Nesso.

La pensionata è stata ritrovata distesa per terra, in evidente difficoltà. E’ stata trasportata attraverso il bosco e un prato per circa 150 metri, poi lungo la strada pedonale per altri 400 metri, fino all’ambulanza.