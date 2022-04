Seconda vittoria stagionale per il Pool Cantù 1999-GB. Il successo della squadra Juniores brianzola è giunto ieri a Treviglio, in provincia di Bergamo.

La gara ha visto alla partenza 181 atleti. Si correva su un circuito pianeggiante ma insidioso, da ripetere 14 volte per un totale di 89.9 chilometri. Alla media di 45.525 chilometri orari, il portacolori canturino Igor Belletta ha regolato a braccia alzate allo sprint il gruppo dei 109 atleti rimasti in lizza. Una volata che vedeva in ottima posizione anche l’altro portacolori canturino Matteo Fiorin, che però è stato coinvolto in una caduta a 300 metri dell’arrivo.

Proprio Fiorin lo scorso 20 marzo aveva regalato la sua squadra la prima affermazione del 2022, sul traguardo di Cesano Maderno (QUI l’articolo).

In Nazionale

Al termine della competizione altre ottime notizie in casa canturina: il vincitore Belletta (promessa del ciclismo tricolore) e Fiorin sono stati convocati in Nazionale. In programma la partecipazione nel weekend pasquale a prove su pista a Gand, in Belgio, al Velodromo Eddy Merckx .

Sempre per il giorno di Pasqua l’altro portacolori Filippo Borello è stato chiamato per la partecipazione alla Parigi-Roubaix Juniores. L’atleta dovrà verificare le sue condizioni fisiche in seguito ad una caduta nei primi chilometri della competizioni di Treviglio. Ma le prime indicazioni dello staff sanitario sembrerebbero confortanti e quindi la prestigiosa presenza alla “classica” non dovrebbe essere stata compromessa.