Ad Alzate Brianza cittadini contro il Comune. Al centro del contendere la collocazione della nuova scuola media. Avviata una petizione, che ha già raccolto centinaia di firme, indirizzata a sindaco e consiglio comunale. L’edificio dovrebbe sorgere all’interno del Complesso Polifunzionale di via Girola, una zona verde di svago e sport vicino alla pista ciclopedonale.

La cittadinanza chiede di preservare l’area che per il paese ”ha una funzione sociale, ricreativa e didattica e garantisce ad anziani, bambini e famiglie di trascorrere del tempo in sicurezza”. Si legge nel testo della petizione. “L’attuale area verde – si legge ancora – verrebbe edificata a vantaggio di pochi studenti limitandone l’utilizzo agli altri che ne potrebbero godere solo in orari non scolastici”.

Si sollecitano soluzioni diverse, come ad esempio la ristrutturazione dell’attuale scuola di via Giovio. Secondo i cittadini che hanno sottoscritto il documento, inoltre, il Comune ha illustrato sinteticamente il progetto senza un vero momento di confronto e condivisione.

La replica del sindaco

“Voglio precisare che al momento non c’è nulla di definitivo né tantomeno di finanziato. Si tratta soltanto di uno studio di fattibilità portato avanti per rispondere ai bisogni del territorio con l’obiettivo di intercettare i fondi del Pnrr”. Si difende il sindaco di Alzate Brianza, Mario Anastasia. “La Regione ha valutato numerosi progetti è ha riconosciuto validità al nostro ma per procedere ci saranno altri bandi nazionali e altri passaggi di selezione”. “Siamo pronti, non appena arriverà la petizione con le richieste ufficiali, ad un confronto pubblico su tutti i punti sollevati – aggiunge il sindaco – una volta ascoltate tutte le voci faremo le dovute valutazioni”. “Si tratta comunque di un’area a standard dove è possibile costruire”. Precisa ancora ribadendo che non c’è nulla di definitivo e sulla stessa collocazione sono aperti i ragionamenti.