Elezioni a Como, nuovo scossone politico. Strappo nel centrodestra, Verde è Popolare toglie l’appoggio a Giordano Molteni, candidato sindaco del centrodestra, e candida Vincenzo Graziani, ex comandante della polizia locale di Como.

Nella nota firmata dall’avvocato Maurizio Cantelmo, presidente del circolo provinciale di Como di Verde è Popolare si legge: “Prendiamo atto di non avere avuto né di avere pari dignità nella coalizione guidata da Giordano Molteni, persona rispettabile e degna di massima di stima, ma alla cui scelta non abbiamo partecipato, in quanto non ci spetterebbe comunque alcuna rappresentatività in caso di vittoria elettorale”.

Infine Verde è Popolare apre uno spiraglio in vista di un eventuale ballottaggio. “Verde è Popolare si riserva in ogni caso di valutare futuri apparentamenti sulla base del programma della varie forze impegnate nella competizione elettorale, a partire dalla coalizione Fdi-FI-Lega per il governo della città di Como”.