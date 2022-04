Sondaggio Piepoli per Etv: centrosinistra avanti a Como. Barbara Minghetti (centrosinistra) al 44% e Giordano Molteni (centrodestra) al 29%. Sono i primi risultati del sondaggio commissionato da Etv all’Istituto Piepoli sulle elezioni amministrative in programma il prossimo 12 giugno, rivelati questa sera in diretta nel corso di Etg+ Speciale Elezioni.

I comaschi saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco di Como e, in base al sondaggio, al momento Minghetti è avanti di quindici punti percentuali. L’Istituto Piepoli ha intervistato telefonicamente con il metodo Cati 500 persone, un campione rappresentativo, tra l’1 e l’8 aprile.

MINGHETTI AVANTI, SEGUONO MOLTENI, RAPINESE E BARTOLICH

Dopo Minghetti e Molteni, il terzo candidato è Alessandro Rapinese dell’omonima lista civica, fermo a una proiezione del 22%, a sette punti da Molteni e a ventidue da Minghetti. In coda Adria Bartolich: la candidata della lista Civitas è accreditata di un 5%. E ancora, altri due dati: l’affluenza probabile stimata è del 55%, mentre – in base al sondaggio – Minghetti vincerebbe di larga misura in un eventuale ballottaggio con Molteni. Non è compreso nel sondaggio il candidato di Verde E’ Popolare Vincenzo Graziani, che ha annunciato la sua decisione solamente poche ore fa (qui l’articolo).

PD PRIMO PARTITO A COMO, RAPINESE SECONDO. NEL CENTRODESTRA LEGA GUIDA SU FORZA ITALIA E FRATELLI D’ITALIA

Da notare, infine, il panorama sulla preferenza politica in città (che non è ovviamente collegabile, in modo diretto, con le preferenze ai candidati). Il primo partito in città risulta essere il Partito Democratico, con il 25%, seguito da Rapinese Sindaco con il 18%.

Più arretrate, nelle proiezioni, le forze del centrodestra: Lega (15%) Forza Italia (12%) e Fratelli d’Italia (6%).

Questa è solamente una piccola parte dei dati del sondaggio, complesso e approfondito. Gli altri contenuti verranno approfonditi nei prossimi giorni, sempre su Etv.

Nella foto, da sinistra: Barbara Minghetti, Alessandro Rapinese, Giordano Molteni e Adria Bartolich negli studi di Etv.