C’è chi arriva da vicino chi da lontano. Sul Lago di Como, i visitatori sono tornati e si vede. Le strade della città sono affollate, così come il lungolago. Turisti ovunque e strutture ricettive piene fino almeno al lunedì di pasquetta. “Vorrei andare a Bellagio” dice una ragazza tedesca in fila in attesa di prendere il battello.

Ed è proprio la lunga coda di persone in attesa di imbarcarsi uno dei simboli del weekend pasquale a Como. Molti infatti hanno scelto di scoprire e ammirare il territorio dalla sua prospettiva privilegiata: il lago. “Speriamo di arrivarci, siamo in fila da oltre un’ora. Vorremmo arrivare a Bellagio” dice un altro turista inglese. Bellagio, tra le mete più gettonate. Non solo turisti stranieri. Sono anche tanti gli italiani che hanno optato per il Lago di Como per le vacanze pasquali. Un periodo positivo in termini di presenze, una spinta per l’economia che tenta di ripartire.

