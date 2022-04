Sabato Santo, il giorno del grande silenzio per la chiesa, chiuso poi dalla solenne veglia pasquale, la liturgia nella quale i cristiani celebrano la liberazione dalla schiavitù del peccato e della morte.

Domani, Pasqua di resurrezione, il vescovo di Como monsignor Oscar Cantoni celebrerà il pontificale con la benedizione papale. La santa messa sarà trasmessa in diretta dalla Cattedrale da Etv a partire dalle 10. La liturgia arriverà al termine di una settimana intensa, caratterizzata da una grande partecipazione dei fedeli dopo due anni segnati dalle limitazioni per l’emergenza sanitaria.

Tra i momenti più forti quello della processione del Venerdì Santo, un appuntamento molto sentito che era stato necessariamente cancellato negli ultimi due anni. Una folla numerosa ha partecipato al corteo o ha atteso sulle strade della città di Como il passaggio della Croce del miracolo. Persone di tutte le età e nazionalità hanno chiesto protezione al Crocifisso in queste giornate tanto complicate, come ha ricordato al termine del corteo il vescovo di Como, Oscar Cantoni.

I fedeli a Como sono tornati anche a mettersi in fila per l’adorazione al Crocifisso nella basilica di viale Varese. Anche quest’anno, per la situazione sanitaria la scelta è stata però quella di evitare il bacio alla Croce, un rito molto sentito dai comaschi, sostituito da un momento di preghiera personale ai piedi di Gesù crocifisso.

Anche per la domenica di Pasqua, nelle chiese non sono più previsti limiti di capienza. Resta l’obbligo di indossare sempre la mascherina e di evitare il più possibile assembramenti. Resta ancora la raccomandazione di evitare il gesto classico della stretta di mano per lo scambio della pace.