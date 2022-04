Fedez e Chiara Ferragni, momenti di svago sul Lario. E’ uno dei posti che più amano e non lo hanno mai nascosto. La coppia “glamour” ancora una volta si sta concedendo ore di relax a Tremezzo con i figli Vittoria e Leone Lucia. Sui “social” immagini di tranquillità, sorrisi e momenti di riposo , con una romantica gita in barca al tramonto. Scatti che arrivano a poche settimane di distanza dal ricovero del cantante al San Raffaele di Milano, dove l’artista è stato operato per un tumore al pancreas. Rivederlo sorridente a giocare con i figli fa sicuramente piacere a tutte le persone che hanno seguito con apprensione la sua vicenda.

Una settimana, questa, che ha visto arrivare anche altri Vip in cerca di relax nel Comasco. Lunedì era stato l’ex pilota di Formula 1 Kimi Raikkonen (cliccare QUI) a concedersi una passeggiata nel centro storico di Como con la moglie e figli. Gita con la consorte, in questo caso a Cernobbio, il giorno successivo, per il popolare chef Alessandro Borghese (QUI l’articolo), che sul Lario nel 2018 aveva peraltro girato una puntata del suo programma “Quattro ristoranti”. Vacanza in Italia, con passaggio nella nostra città, anche per la brasiliana Bruna Vieira, scrittrice, influencer e youtuber molto popolare nel suo Paese.

Chiara Ferragni a Tremezzo (dalle storie di Instagram)