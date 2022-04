“I militari resteranno a Como fino al termine di giugno”.

E’ la dichiarazione del Sottosegretario all’Interno, il comasco Nicola Molteni. “Continuo a ritenere sbagliata la volontà, espressa dal ministro Guerini, di tagliare i militari di Strade Sicure” – dice ancora Molteni. “I 15 militari dell’operazione Strade Sicure in servizio a Como dal 2019, e grazie ai quali vengono svolti i servizi di vigilanza del territorio e di presidio all’esterno della stazione ferroviaria, sono stati portati in città da Matteo Salvini ministro dell’Interno e da me, come suo sottosegretario. La loro presenza, che è un fondamentale strumento di deterrenza, è garantita fino al 30 giugno”.

Secondo Molteni, “L’eventuale cancellazione del contingente comasco a luglio provocherebbe un grave danno al territorio lariano. Imporrebbe alle Forze di Polizia uno sforzo ulteriore per garantire i medesimi servizi, in aggiunta a quelli che già svolgono regolarmente”.

Perciò, il sottosegretario conclude spiegando di essere al lavoro per “preservare la presenza dell’Esercito a Como e per dar vita ad ulteriori assunzioni straordinarie nelle Forze di Polizie”.