Colpisce gli agenti, arrestato 23enne del Camerun.



Ieri sera alle 19 intervento della Polizia Locale di Cantù in via Milano, per la segnalazione di un uomo che si aggirava con fare sospetto nel parcheggio dell’ipermercato, disturbando i passanti.



All’arrivo della pattuglia, trovato un giovane che camminava scalzo e che rifiutava di fornire le sue generalità, allontanandosi con l’intento di sottrarsi al controllo.

Gli agenti, nel procedere all’identificazione, sono stati colpiti con calci e pugni. Il tutto sotto agli occhi di famiglie e bambini.

Dopo una colluttazione. Arrestato il 23enne. Due agenti sono finiti in pronto soccorso.



Il giovane denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, per lesioni e per il rifiuto di fornire le proprie generalità. Stamani, l’udienza in Tribunale a Como. Il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in attesa di definizione del procedimento penale.