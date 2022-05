Marco Butti campione sociale per l’anno 2021 nella classifica di Aci Como dedicata ai soci sportivi. Oggi l’ente di viale Masia ha pubblicato la graduatoria con i punteggi del campionato sociale della scorsa stagione agonistica. E a trionfare è stato il 17enne di Porlezza figlio d’arte, che nel 2021 ha preso parte a tre campionati in pista e si è inoltre tolto la soddisfazione di vincere lo Special Circuit by Vedovati Corse all’autodromo di Monza al suo esordio nei rally (QUI il servizio dedicato a quell’exploit). Con 185,7 punti Marco Butti ha preceduto Luigi Candiani (auto storiche in pista, 155,1) e il rallysta Moreno Cambiaghi (144,35). Quarta piazza per un altro rallista, Andrea Spataro (127,5) e quinta per il pilota di auto storiche Roberto Restelli (90,05).

Nelle altre categorie si sono imposti Samuele Sordelli (auto storiche rally), Christian Gaffuri (karting), Antonio Rossi (cross country rally), Enrico Zucchetti (velocità in salita auto storiche), Christian Geninazza (navigatore rally), Lucia Curti (classifica femminile), Giuseppe Pozzoli (slalom) e Paolo Milani (velocità in salita).

Ancora da definire data e luogo della premiazione. Aci Como ha sempre organizzato una cena, con il presidente Enrico Gelpi a fare gli onori di casa. Poi, per ragijoni di Covid, la cerimonia è saltata nel 2020, per poi essere recuperata, in versione più sobria, lo scorso anno.

Rally sul Lario

L’automobilismo comasco si prepara peraltro ad accogliere, tra pochi giorni, il ritorno di una gara storica come il Rally della Valle Intelvi (QUI il sito della manifestazione). Appuntamento fissato per il 21 e 22 maggio con la gara delle auto moderne dedicata al compianto Enrico Manzoni e quella delle vetture storiche a Nando Prada. Mercoledì prossimo a Centro Valle Intelvi è in programma la conferenza stampa di presentazione dell’evento.

Per quanto riguarda il Rally Aci Como-Etv, la data da segnare in agenda è quella del 21 e 22 ottobre. La manifestazione lariana chiuderà il Campionato italiano asfalto 2022. La serie tricolore ha preso il via il 22 e 23 ottobre con il Rally dell’Elba, che ha visto il successo di Simone Campedelli e Gianfranco Rappa, su Skoda Fabia.