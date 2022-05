Violenta rapina poco prima della mezzanotte di sabato in una villa di Bizzarone. Tre malviventi hanno fatto irruzione nell’abitazione di un imprenditore, che è stato picchiato brutalmente dai banditi, che volevano che l’uomo aprisse la cassaforte.

In casa erano presenti anche la moglie e uno dei figli dell’uomo, che non avrebbero però subito alcuna violenza. L’uomo è stato portato all’ospedale Sant’Anna per le conseguenze dell’aggressione. Indagini dei carabinieri della compagnia di Como. I malviventi sarebbero riusciti a farsi aprire il forziere e sarebbero fuggiti con denaro contante e gioielli. Buona parte dei preziosi però sono stati recuperati dai militari dell’Arma nei dintorni della villa.

L’irruzione

I malviventi hanno fatto irruzione nell’abitazione della famiglia. Due impugnavano un cacciavite e uno aveva in mano una pistola, probabilmente un’arma giocattolo. Dalle prime informazioni, sembra che avessero un accento dell’est. L’imprenditore, 60 anni, sarebbe stato colpito alle braccia e alle gambe e avrebbe poi ricevuto anche alcuni colpi in testa. I banditi lo avrebbero picchiato finché l’uomo non ha aperto la cassaforte e ha consegnato ai malviventi denaro e gioielli.

I soccorsi

Dopo la fuga dei tre rapinatori, le vittime hanno chiesto aiuto. L’uomo è stato portato al Sant’Anna con ferite e traumi seri. I carabinieri hanno effettuato un sopralluogo e avviato le indagini per identificare i possibili responsabili. Secondo le prime informazioni, non si tratterebbe di una banda specializzata in assalti alle ville. Indagini in corso.