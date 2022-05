Elezioni amministrative a Como. Le liste dei candidati Aleotti e Graziani

“Como in Movimento – Stop Inceneritore”

Ventotto nomi in elenco la maggior parte civici oltre a qualche consigliere del Movimento 5 Stelle del territorio. In vista delle elezioni amministrative, presentata la lista di “Como in Movimento – Stop Inceneritore”, a sostegno del candidato sindaco Fabio Aleotti. Capolista Simone Sivero. “Siamo una compagine progressista e ci poniamo l’obiettivo di vincere per portare un cambio di marcia nell’amministrazione di questa città” ha spiegato Aleotti. Il programma si concentra in particolare sulla salvaguardia dell’ambiente e il no alla terza linea dell’inceneritore. A questo si aggiunge la volontà di riattivare le assemblee di zona considerate punto di ascolto fondamentali per i cittadini e per la costruzione dell’attività amministrativa.

I nomi:

Sivero Simone (capolista) Adinolfi Cesare Battaglia Rosaria Bizzanelli Mauro Colomo Carmela detta Carmen Cozzi Giuseppe detto Fabio De Falco Umberto Duvia Pierantonio Fanzeca Sandra Ficarra Claudia Alessia Ghezzi Marilena Leoni Tommaso Mascheroni Luigi Masella Antonio Molteni Antonella Muratore Giacomo Pergola Pasquale Proietto Cristina Rizzo Raffaella Rocco Giacomo Romano Antonietta detta Antonella Sansone Elio Talarico Alessio Turati Ernesto Valsecchi Fulvio Zedda Mara Santoro Gloria

Presentata anche la lista di Verde è popolare

Nelle scorse ore anche Vincenzo Graziani, ex comandante della polizia locale cittadina e candidato sindaco di Verde è Popolare ha diffuso i nomi della sua lista. 32 nomi in totale, il primo in elenco è Dionigi Mangiacasale.

I nomi:



Dionigi Mangiacasale (capolista)

Edi Visconti

Giorgio Cavadini

Carmela Ciuffreda

Michele Nicastro

Maria detta Marica Pozzoli

Riccardo Tesse

Nataliia Goncharenko

Gianantonio Testa

Carlotta Cantelmo

Umberto Testoni

Vanessa Riva

Roccantonio Covucci

Silvia Brunati

Luigi Malatesta

Massimo Chiavoloni

Michela Nicastro

Maurizio Navobi

Maria Serio

Adrea Alcamo

Natalya Bol’shakova

Roberto Mauri

Vincenza Maria Licari

Stefano Nicastro

Yamalieet Costanten

Edoardo Enne

Raffaele Romeo

Maria Teresa Filosa

Giulio Maugeri

Walter Zanichelli

Letizia Bianchi

Gabriella La Grotta