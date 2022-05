Giornata di big politici in città in vista delle elezioni amministrative del 12 giugno. Ieri in serata è arrivato a Como il segretario nazionale del Pd, Enrico Letta, a sostegno della candidata del centrosinistra Barbara Minghetti.

“C’è bisogno di ridare a questa città la voglia di guardare al futuro” ha detto. “Vincere a Como vuol dire essere credibili in vista del prossimo anno in vista delle elezioni regionali”. Poi Letta ha risposto al leader della Lega, Matteo Salvini, arrivato in centro città nel tarpo pomeriggio. Salvini parlando del conflitto in Ucraina ha detto “Spero non ci siano polemiche se anche io ci metterò il mio impegno per arrivare al cessate il fuoco”. Qui l’intervista integrale.