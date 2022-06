Maltempo. “I gravi danni causati dal maltempo nella notte scorsa sul Lago di Como impongono interventi immediati per evitare che in futuro si verifichino conseguenze devastanti”. Così la lista civica Como in Movimento – Stop Inceneritore, guidata dal candidato sindaco Fabio Aleotti che interviene sull’alluvione che ha colpito nuovamente il territorio comasco e svela – in caso di vittoria – il nome del futuro assessore alla Protezione Civile.

Si tratta di Mauro Bizzanelli, candidato consigliere e redattore di Piani di Emergenza di Regione Lombardia. “L’ultimo aggiornamento del Piano di Protezione Civile comunale è del 2016 – dice Bizzanelli – I recenti cambiamenti climatici rendono necessarie revisioni costanti, con intervalli di massimo tre mesi, quando non tempestive per calamità, come quella odierna”.