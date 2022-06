Villa Olmo blindata per un mese per il matrimonio di un miliardario inglese.

“Un tema che gli atti ufficiali del Comune e la copiosa rassegna stampa avevano anticipato diversi mesi fa – spiega Giordano Molteni, candidato sindaco del centrodestra che attacca la candidata sindaco del centrosinistra Barbara Minghetti – È quindi curioso leggere, a pochi giorni dal voto, il post di qualche candidato che, da consigliere, avrebbe potuto intervenire anche 10 mesi fa per manifestare il proprio dissenso, e che oggi invece annuncia richieste di accesso agli atti”.

Poi aggiunge: “Io preferisco guardare al futuro ritenendo da un lato necessario completare entro la fine dell’anno l’iter per la costituzione di Fondazione Villa Olmo e, dall’altro, non intendo dire no a prescindere per eventi che portano entrate importanti nelle casse del Comune, esportando positivamente l’immagine di Como nel mondo”.

Pochi giorni fa la candidata Minghetti sulla propria pagina social aveva scritto: “Affittare Villa Olmo e i suoi parchi togliendola ai comaschi per l’intero mese di giugno è follia. A cosa serve un milione di affitto se non sono stati capaci di investirne oltre 30 dell’avanzo di bilancio? Intendo chiedere l’accesso agli atti e comprendere come si sia potuto arrivare a questa decisione così penalizzante per i cittadini, senza informare il consiglio comunale”.