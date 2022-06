Elezioni amministrative a Como, procede lo scrutinio in città. Alle 14 di oggi è partito lo spoglio in tutti i comuni chiamati al voto in provincia compreso, ovviamente, il capoluogo. Grande attesa per l’esito del voto in città: la volata finale è ormai lanciata.

Finora sono state scrutinate 69 sezioni su 74. Sempre in testa, per preferenze, Barbara Minghetti, candidata del centrosinistra. Alle spalle di Minghetti prosegue il testa a testa ravvicinatissimo fra Alessandro Rapinese (con la lista che porta il suo nome) e Giordano Molteni (centrodestra). Decisamente più indietro tutti gli altri candidati.

Il risultato parziale

Barbara Minghetti, candidata sindaco del centrosinistra – voti 11.259 (39,46%)

Alessandro Rapinese, candidato per Rapinese sindaco – voti 7.846 (27,5%)

Giordano Molteni, candidato del centrodestra – voti 7.636 (26,76%)

Adria Bartolich, Civitas e Il bene Comune – voti 1.045 (3,66%)

Francesco Matrale, Italexit – voti 268 (0,94%)

Vincenzo Graziani, Verde è popolare – voti 206 (0,72%)

Fabio Aleotti, Como in movimento, Stop inceneritore – voti 151 (0,53%)

Roberto Adduci, Comitato Assemblee popolari – voti 124 (0,43%)

I migliori nelle singole liste

Di particolare interesse anche le preferenze per i futuri consiglieri. Ecco i più votati finora nelle singole liste: Alessandro Falanga (Como con Molteni Sindaco), Alessandra Locatelli (Lega), Lorenzo Cantaluppi (Fratelli d’Italia), Lorenzo Clerici (Comitato assemblee popolari), Bruno Magatti (Civitas), Leonardo Castore (Adria Bartolich sindaca), Massimiliano Policicchio e Paolo Casati (Como per l’Italia con Paragone), Patrizia Lissi (Pd-Minghetti sindaco), Federica Andreoli (Liberali riformisti europeisti). Luigi Nessi (Como Comune), Vittorio Nessi (Lista Minghetti), Elisabetta Patelli (Europa Verde con Barbara Minghetti), Simone Sovero e Claudia Alessia Ficarra (Como in movimento), Dionigi Mangiacasale (Verde è popolare), Fulvio Anzaldo (Rapinese Sindaco)

