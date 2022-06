Salgono a tre le sezioni da esaminare, oltre la verifica delle schede elettorali delle sezioni 19 di via Fiume in città a Como e il numero 50 a Rebbio in via Cuzzi ne spunta anche un altr’altra: la numero 51 sempre in via Cuzzi a Rebbio.

Questa mattina i lavori della commissione elettorale insediata in sala Stemmi in Comune a Como sono iniziati alle 9. Al momento risulta scrutinata la sezione di via Fiume in cui – secondo dati non ufficiali – Rapinese della lista Rapinese Sindaco è in vantaggio sul candidato del centrodestra Giordano Molteni.

Questi i dati ufficiosi che arrivano dallo scrutinio: 203 Minghetti; 150 Rapinese; 120 Molteni; 18 Bartolich; 3 Adduci; 3 Matrale; 3 Aleotti; 5 Graziani