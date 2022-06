Sicurezza nel lago, i vigili del fuoco saranno operativi per tutto il periodo estivo con la moto d’acqua per garantire i controlli e intervenire tempestivamente in caso di necessità.

L’operazione è stata confermata anche per questa stagione, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza dei litorali del lago di Como. Il presidio acquatico sarà gestito dal comando provinciale dei vigili del fuoco. Il prefetto di Como Andrea Polichetti ha firmato l’accordo con il comandante provinciale Claudio Giacalone e con il presidente dell’autorità di bacino del Lario e del Laghi Minori Luigi Lusardi. La convenzione, valida per l’intero periodo estivo, garantirà controlli con personale e mezzi qualificati.

L’accordo

L’accordo con i vigili del fuoco permetterà andrà ad integrare quanto previsto nella stagione estiva nell’ambito del progetto “Lario Sicuro”. Un’attività confermata anche quest’anno dall’autorità di bacino con le principali organizzazioni di volontariato e altri enti nelle spiagge libere del territorio lariano.

I vigili del fuoco saranno operativi con una moto d’acqua attrezzata con una barella rigida dalle 10 alle 19 in alcun giornate specifiche dei mesi di luglio e agosto, andando a integrarsi con le altre forze in campo.

“Il presidio acquatico dei vigili del fuoco – sottolinea il prefetto di Como – arricchisce e integra il pacchetto di misure già pianificate in vista dell’imminente stagione estiva, volte a garantire una maggior sicurezza nelle acque del lago di Como”. “Accanto all’intensificazione delle attività di controllo sull’esercizio della navigazione da diporto e sull’attività degli operatori commerciali del settore – aggiunge Andrea Polichetti – svolte da tutte le forze di polizia, dall’autorità di bacino e dai comuni rivieraschi e ai servizi di vigilanza pianificati e coordinati dalla questura, i vigili del fuoco potranno soccorrere natanti o bagnanti in difficoltà grazie all’utilizzo di personale altamente specializzato e attrezzature immediatamente disponibili in acqua, potenziando l’efficienza dell’intero sistema”.