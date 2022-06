Belen e Cecilia Rodriguez, relax sulle rive del Lago di Como. Ospiti di un resort a Sala Comacina le due sorelle, nonché showgirl televisive, si sono concesse qualche momento di riposo sul Lario. Non sono ovviamente mancati gli scatti pubblicati sui social, con il lago sullo sfondo. Poche ore di rilassamento prima di tornare ai rispettivi impegni. Belen Rodriguez su Instagram conta ben 10,5 milioni di follower. Per la sorella Cecilia, invece, i seguaci, sul medesimo social, sono 4,7 milioni.

Ogni fine settimana il Lario non manca di registrare l’arrivo di personaggi. Nel fine settimana del 12 era toccato, ancora una volta alla coppia Fedez-Chiara Ferragni, che avevano pubblicato le immagini della loro trasferta in città, a Villa Bonomi. Per loro passare il tempo sul Lago di Como è diventata una abitudine consolidata. Del resto la stessa Chiara Ferragni non ha mai nascosto che il Lario sia uno dei suoi posti preferiti. Non a caso lo ha utilizzato come sfondo anche per le campagne pubblicitarie di alcuni prodotti con il suo marchio. Chiara Ferragni conta su Instagram ben 27,3 milioni di fans. Per il marito Federico Leonardo Lucia – noto come Fedez, appunto – sono 14,1 milioni.