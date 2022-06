Matrimonio vip a Villa Olmo, scattano nuove limitazioni viabilistiche in vista dei festeggiamenti per l’evento privato che si svolgerà nel fine settimana. La villa e parte del parco sono chiusi a cittadini e turisti da inizio giugno ma il clou dei festeggiamenti si svolgerà – come detto – nelle giornate del 25 e 26 giugno.

Alan Howard, il miliardario britannico, ha infatti scelto di festeggiare la sua unione con Caroline Byron nella splendida cornice di Villa Olmo sul lago di Como.

Scattano dunque nuove misure di sicurezza per rendere l’intero compendio blindato agli occhi dei curiosi e tutelare così la privacy della coppia e dei loro ospiti.

Sul fronte dei parcheggi, molti dei quali occupati dai mezzi dell’evento, nei giorni del 25 e 26 giugno scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata di 73 stalli in via Cantoni e 20 posti auto in Piazzetta Marinai d’Italia. Divieto di sosta anche per i 48 posti presenti nel parcheggio e nell’area adiacente il Casino Nord. La giunta comunale ha inoltre disposto una serie di limitazioni necessarie allo svolgimento dell’evento privato. Nel weekend scatterà infatti la chiusura al traffico di via Cantoni, garantendo il transito ai mezzi di soccorso e consentendo a pedoni e ai velocipedi di raggiungere la Passeggiata Lino Gelpi.

Limitazioni anche in via Museo Giovio all’altezza dell’intersezione con via Cantoni, dove sarà istituito il doppio senso di marcia lungo l’intera via. Divieto di sosta con rimozione forzata per entrambe le giornate per tutte le categorie di veicoli, compresi quelli a servizio dei disabili, sugli stalli di sosta pubblici presenti lungo l’intera via Museo Giovio, compreso il tratto da via Borgovico a Piazzetta Mojana. Dalle 14 di domani – 24 giugno –sarà infine istituito il divieto di sosta in via per Cernobbio nel parcheggio sottostante Villa Sucota.

In fase di allestimento anche il pontile galleggiante che sarà utilizzato come palco per gli ospiti del maxi ricevimento per poter assistere allo spettacolo pirotecnico. I fuochi partiranno da chiatte galleggianti posizionate nello specchio d’acqua davanti a Villa Olmo.