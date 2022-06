Alessandro Rapinese è il nuovo sindaco di Como. Per la prima volta il capoluogo lariano avrà un primo cittadino a totale estrazione civica. Rapinese – al terzo tentativo in 15 anni e per la prima volta al ballottaggio – ha sconfitto in rimonta la candidata del centrosinistra Barbara Minghetti ribaltando il risultato del primo turno, incassando parte dei voti del centrodestra e conquistando – in quest’ultima tornata elettorale a differenza della precedente – anche la fiducia delle periferie cittadine.

Rapinese vince con 55,36% delle preferenze, passando dagli 8.443 voti del primo turno ai 14.067 di ieri. Oltre 5mila preferenze in più raccolte nelle ultime due settimane. Un risultato chiaro fin dalle prime sezioni e dai primi risultati ufficiosi.

L’ufficialità della vittoria del candidato civico è dunque arrivata con anticipo sul completamento dello scrutinio iniziato subito dopo la chiusura delle urne, alle 23.

Subito sono iniziati i festeggiamenti con gli esponenti della lista Rapinese con la maglietta con lo slogan: “StRapitoso”.

“Ho cacciato tutti i partiti all’opposizione” ha commentato subito dopo l’ufficialità del risultato Rapinese. “Il mio obiettivo? Cambiare la città. Ora è il momento dell’assunzione di responsabilità. Dobbiamo dare risposte immediate ai comaschi”.

La candidata del centrosinistra Barbara Minghetti si è fermata invece alla soglia del 44,64%, con 11.345 voti.

Un crollo delle preferenze rispetto al primo turno. Quasi mille in meno rispetto a due settimane fa.

“C’è stata una scelta della città che rispettiamo – ha detto Minghetti – Saremo una minoranza che proporrà idee e progetti e che farà una opposizione concreta per la città”.

Affluenza Como

Da sottolineare – ancora una volta – il numero di votanti in calo a Como. L’affluenza finale al ballottaggio per la scelta del nuovo sindaco della città si è fermata al 35,74%, ancora meno rispetto al dato già ai minimi del primo turno. Gli appelli al voto dei due candidati che si sono sfidati al ballottaggio non sono stati sufficienti a portare alle urne un maggior numero di cittadini. Hanno votato 25.788 comaschi.