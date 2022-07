Dopo una settimana di gioco sui campi del Tennis Como, si è conclusa la terza edizione dell’Hilton Lake Como Championship. Torneo del circuito internazionale Itf Senior. Qui la presentazione.

Quattordici i tabelloni disputati, quasi tutti nel maschile con due sole eccezioni del femminile. In campo un centinaio di giocatori in arrivo da Europa, Asia e America, anche se i successi alla fine sono stati quasi tutti per i colori italiani, con la sola eccezione di Gianandrea Moccetti (Svizzera) nell’Over 30.

Il tabellone più partecipato è stato quello degli Over 55, con la vittoria di Massimo Branda su Fabrizio Meo per 6-3 7-6. Gloria anche per i giocatori tesserati in provincia di Como, con i successi di Claudia Cappellani (Tennis Como) tra le Lady 50, e quella di Primo Veneri (presidente del Team Veneri di San Fermo della Battaglia) vincitore sia nell’Over 65 su Federico Riboni (6-2 6-1) sia nel doppio Over 60 in coppia con Marco Dedè.

Da segnalare anche la doppia vittoria per Marco Bianchi sia nell’Over 50 (6-2 6-0 su Giulio Siboldi) sia nel doppio misto Over 50 in coppia con Monica Giamberini. Infine, nella categoria dell’Over 80 successo per Giancarlo Milesi (numero 10 delle classifiche mondiali Itf Over 80) per 6-0 6-1 su Italo Terzi.

Sioli: “Soddisfatti nonostante il grande caldo”

“Siamo soddisfatti – ha commentato la presidente del club di Villa Olmo Chiara Sioli – La settimana è andata bene, nonostante il grande caldo che ha pesato sui match. Abbiamo cercato di far giocare più partite possibili in serata. Ora l’obiettivo è quello di salire di livello rispetto a quello attuale di Itf senior 200. Il giudice arbitro è rimasto soddisfatto dell’organizzazione e questo è il primo tassello fondamentale per crescere”.

93 i tennisti iscritti in arrivo da tutto il mondo, dall’Italia ovviamente ma anche da Stati Uniti d’America, Giappone, Iran, Olanda, Grecia, Gran Bretagna, Francia, Svezia, Slovacchia e Repubblica Ceca.