Nuove gioie per le ragazze comasche che stanno partecipando alle selezioni regionali di Miss Italia, organizzate da Rial Events. Ieri sera a Desio una nuova sfilata, che ha visto una giovane brianzola salire sul podio. Al terzo posto si è infatti piazzata Giulia Zengarini, 18 anni, di Carugo, occhi verdi e capelli castani. Grazie a questo risultato Giulia ha ottenuto il lasciapassare per le finali regionali. La comasca ha studiato recitazione e gioca a pallavolo da quando ha 8 anni. Nell’ultima stagione ha militato in serie C. Ha già avuto esperienze nel mondo della moda e della pubblicità e lavora come receptionist in una palestra. A Desio la vittoria è andata a Veronica Ferrari (23 anni di Calvisano, Brescia), mentre al secondo posto si è piazzata Amelia Cornelli, 18 anni, di Villa d’Almè (Bergamo).

Ragazze comasche in luce. Pochi giorni fa a Varese, invece, la comasca Rebecca Gaddi aveva conquistato il titolo lombardo di Miss Eleganza. Una vittoria che vale il pass per le fasi nazionali. Rebecca, 24 anni, era giunta a questo appuntamento con la fascia di Miss Golf Club Rossera (QUI l’articolo). Alta 1,75, studentessa di medicina osteopatica, pratica danza moderna, contemporanea, hip hop e balli latino americani. Sul palco ha portato su palco un’esibizione di danza moderna sulle note di “Easy on me”. Alle sue spalle sono giunte la milanese Alessia Piolini e la bresciana Veronica Quercia.

Giulia Zengarini, 18 anni, di Carugo, terza classificata a Desio