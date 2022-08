Lake Sound Park a Villa Erba. Nell’ex galoppatoio tre giorni di concerti, dal 16 al 18 settembre. L’evento è nato da un’idea di Mynina, agenzia che produce manifestazioni e spettacoli tra Como e Lugano. Il tutto supportato da Villa Erba e dal Comune di Cernobbio. Un vero e proprio happening musicale che inizierà al tramonto ed accompagnerà il pubblico presente fin nella notte cernobbiese.

Il festival si svilupperà su tre mondi differenti, venerdì 16 settembre sarà la serata denominata “The Dance tree” con ospiti dj di fama nazionale. Sabato 17 sarà la volta di “The Folk tree” che vedrà sul palco dei grandi rappresentanti del mondo folk italiano. La chiusura domenica 18 con “The Indie-rock tree”: spazio per alcune delle migliori band indie-rock italiane.

Gli organizzatori hanno annunciato il programma di sabato 17. Sul palco, dalle 19, saliranno Roberta Carrieri, i Sulutumana, i Modena City Ramblers e Davide Van de Sfroos. Il calendario degli altri giorni sarà reso noto tra qualche settimana.

I biglietti per il 17 saranno disponibili on-line dalle ore 10 di venerdì 5 agosto su ticketone.it. I bambini sotto i 6 anni avranno l’accesso gratuito.

“Prosegue il percorso di valorizzazione culturale di Villa Erba, e si allarga a una nuova parte del compendio, quella del galoppatoio” ha detto il presidente Filippo Arcioni. “Permane in me e nel consiglio la convinzione che queste attività continuino a definire sia l’identità del tutto peculiare di Villa Erba, che non è rintracciabile presso altri padiglioni fieristici. La collaborazione con Mynina per la realizzazione di Lake Sound Park rappresenta ora il nuovo punto di partenza per rendere il galoppatoio uno spazio da dedicare alla cultura intesa in senso ampio e fruibile per tutti. Penso soprattutto ai giovani che avranno uno spazio per concerti ed eventi”.