Lavori in città, via Bixio riaperta con circa un mese di anticipo. Nella notte sono state completate le ultime asfaltature e la strada è tornata libera al mattino. La via – nei giorni scorsi – è stata oggetto di importanti lavori alla rete del gas che hanno comportato la chiusura notturna al traffico e il senso unico a scendere durante le ore diurne.

Lavori in città

“L’impresa è riuscita a chiudere prima il cantiere – ha detto l’assessore alla Mobilità del Comune di Como Enrico Colombo – Secondo il cronoprogramma la fine dei lavori era prevista per i primi giorni di settembre”. Poi l’assessore fa il punto sui prossimi interventi in città. Martedì– 16 agosto – partiranno i lavori alla rete del teleriscaldamento e interesseranno la viabilità in via Napoleona. L’arteria cittadina resterà chiusa al traffico durante le ore notturne e in entrambi i sensi di marcia all’altezza del civico 13 di piazza Camerlata.

Infine l’assessore Colombo annuncia che il cantiere in via Borgovico nuova, per gli interventi all’acquedotto cittadino, più volti rimandati dall’amministrazione precedente, potrebbero iniziare la prossima estate. “In questi giorni stiamo ragionando con i tecnici comunali e le società cittadine su quando possiamo iniziare gli attesi lavori che riguardano l’acquedotto”.

Più volte la precedente amministrazione aveva sottolineato l’urgenza di avviare il cantiere per riqualificare la rete idrica oramai obsoleta ma una data certa di inizio lavori non è mai stata comunicata. “La rete idrica non può più aspettare – commenta l’assessore della giunta Rapinese – Attendiamo la fine dei lavori sull’autostrada A9 che proseguiranno anche per buona parte del prossimo anno e poi la chiusura della scuola in via Borgovico. La prossima estate dunque partirà il cantiere che durerà dai tre ai quattro mesi”.