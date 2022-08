Intervento della polizia nella notte – intorno all’1,30 – per tre persone moleste che infastidivano i clienti dei bar di piazza Volta a Como.

Al loro arrivo gli agenti delle volanti hanno trovato tre uomini marocchini che bivaccavano sulle panchine.

Alla richiesta dei documenti, hanno spiegato di non averli. Due di loro, entrambi 26enni, hanno però fornito le proprie generalità, il terzo, 48enne, no. Portati in questura quest’ultimo ha continuato a opporre resistenza con spintoni e rifiuto a collaborare.



Le verifiche hanno chiarito che tutti e tre sono già noti alle forze dell’ordine e irregolari sul territorio nazionale (già denunciati dai poliziotti di Como lo scorso 26 luglio). I due 26enni sono stati invitati a comparire all’ufficio Immigrazione. Il 48enne aveva tre alias diversi in banca dati e un’espulsione da parte della questura di Milano del giugno scorso. E’ stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, perché si è rifiutato di fornire le proprie generalità e perché non ha rispettato l’ordine di espulsione. E’ stato, inoltre, multato per ubriachezza.

LEGGI ANCHE Aveva cocaina, marijuana e contanti (tra cui dollari e corone svedesi). Denunciato