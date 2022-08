Un uomo di 70 anni è stato trovato morto oggi pomeriggio all’interno di un’auto in via Giussani a Como, quartiere di Rebbio. A far scattare l’allarme – intorno alle 17 – sarebbe stato un passante. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di stato e i soccorritori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

La vittima, di cui non si conoscono ancora le generalità, presenta una ferita da arma da taglio alla gola. Il ritrovamento di questo pomeriggio è avvenuto a poche centinaia di metri di distanza dal teatro di un’altra violenta aggressione avvenuta nella tarda mattinata di oggi. Quando un 22enne è stato ferito alla gola con una bottiglia rotta da un uomo che è stato poi arrestato dagli agenti della questura. Le indagini sono in corso. Non è escluso, anche se al momento non vi sono conferme, che gli episodi possano essere collegati. Il ritrovamento del corpo senza vita risale – come detto – al pomeriggio di oggi, tra i punti da chiarire bisogna accertare a che ora risalga il decesso del 70enne.

La notizia in primo piano nel telegiornale in onda questa sera alle 19.30.