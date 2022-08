Parma-Bari apre stasera la serie B 2022-2023. L’anticipo allo stadio Tardini, in programma alle 20.45, darà inizio alla nuova stagione, Tra le protagoniste del torneo anche il Como di mister Giacomo Gattuso. Per i lariani l’esordio è fissato per domani, sempre alle 20.45, allo stadio Sinigaglia contro il Cagliari, appena retrocesso dalla serie A (QUI le limitazioni previste nella zona dell’impianto).

A Parma questa sera è previsto un cerimoniale speciale, che culminerà con l’esecuzione dell’inno italiano, poco prima del fischio d’inizio. “Ci apprestiamo a vivere un campionato eccezionale per la tradizione e il blasone delle società che lo compongono: per tutto il movimento serie B questo è un motivo di orgoglio e soddisfazione” ha spiegato Mauro Balata, presidente della Lega B. “Sarà possibile seguire le partite della stagione sportiva 2022-2023 in quaranta Paesi e questo rappresenta un modo per rimanere vicino ai nostri tifosi presenti in tutto il mondo” ha aggiunto.

Un torneo di altissimo livello, con club dalla storia importante e con un Como atteso con curiosità da parte degli addetti ai lavori, soprattutto dopo l’ingaggio del campione del mondo Cesc Fabregas, ex Barcellona, Arsenal, Chelsea e Monaco. Fabregas diventerà anche azionista del suo nuovo club e si attende l’ingresso di un altro grande del calcio come Thierry Henry, amico del centrocampista catalano.

Il programma del primo turno

Il programma, come detto, prevede questa sera la sfida Parma-Bari. Domani tre incontri in calendario: il già citato Como-Cagliari, Cittadella-Pisa e Palermo-Perugia (tutti alle 20.45). Domenica i rimanenti match, alla stessa ora: Ascoli-Ternana, Benevento-Cosenza, Brescia-SudTirol, Modena-Frosinone, Spal-Reggina e Venezia-Genoa, quest’ultima partita tra due squadre appena retrocesse dalla A.

Per il Como la prima trasferta stagionale sarà domenica 21 agosto a Pisa. Il ritorno al Sinigaglia lunedì 29 agosto alle 20.45 con il derby contro il Brescia.