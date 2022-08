Nuovo appalto parchi e giardini. Cambia il verde cittadino di Como: nuovi alberi e piante. Le attuali recinzioni in ferro saranno sostituite da siepi sempreverdi. Sono i primi interventi che dovrà realizzare la ditta che si è aggiudicata l’appalto del global service per la manutenzione del verde pubblico della città di Como per il triennio 2022-2025 per quasi due milioni di euro.

I lavori si concentreranno dapprima in piazza Cavour, piazzale Somaini, viale Fratelli Rosselli, piazza Vittoria e infine Ponte Chiasso e prevedono la riqualificazione del verde urbano di aiuole, giardini e viali alberati.

Nuovo appalto parchi e giardini

Si parte dalla centralissima piazza Cavour dove nelle sei aiuole presenti saranno piantate nuove essenze e piccoli arbusti. Addio alle recinzioni in ferro – in parte danneggiate e divelte – che fino ad oggi hanno delimitato le aree verdi presenti sulla piazza e che saranno sostituite da siepi con un’altezza massima di un metro per evitare l’accesso di animali nell’aiuole. Riqualificazione e nuovo look per il piazzale Somaini, davanti all’hangar. Nelle tre aiuole presente saranno collocate piante e alberi sempreverdi e con una fioritura prolungata per tutto l’anno. In viale Rosselli il prato presente nelle aiuole spartitraffico centrali sarà riconvertito in ghiaia per evitare la crescita di erbe infestanti. Anche in questo caso l’impresa ha previsto la piantumazione di arbusti e piante sempreverdi a forma di cono e sfera. Lungo il percorso pedonale saranno invece piantate nuove essenze larghe circa un metro su entrambi i lati del viale. Cambierà volto anche la grande aiuola in piazza Vittoria davanti all’ex chiesa di San Francesco. In questo caso è stato proposto un disegno geometrico con siepi alte massimo 40 centimetri che formeranno quattro aree. Al centro dell’aiuola sarà infine collocato un albero a forma di piramide. Riqualificazione per l’aiuola di Ponte Chiasso. Anche in questo caso nuove piante sempreverdi e un albero posto al centro.

Ad accompagnare questa serie di interventi al verde pubblico – che inizieranno il prossimo primo ottobre – l’amministrazione ha inoltre previsto la riqualificazione di altre aree verdi. Si tratta del parchetto di via Crispi che sarà diviso in due: una parte a uso dei cittadini con nuovi giochi per i bambini e l’altra invece per i cani. Nuova area cani anche nel giardino di in via Zezio mentre saranno eliminate quelle di via Dottesio e di via Cattaneo.