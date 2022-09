Dopo due anni di pandemia e restrizioni, il rientro in classe di lunedì 12 settembre per migliaia di studenti va verso una ritrovata normalità.

Si potranno seguire le lezioni in aula senza mascherina e per i casi accertati di Covid-19 non è più prevista la didattica a distanza.

Il Ministero dell’Istruzione a fine agosto ha inviato alle scuole un vademecum con le principali indicazioni per il contrasto alla diffusione del virus in ambito scolastico. Il documento contiene, in particolare, una sezione con le principali domande e risposte sulla gestione dei casi di positività, la didattica digitale integrata, gli alunni fragili.

La permanenza a scuola non è consentita per gli alunni che presentino sintomi compatibili con il Covid, temperatura corporea superiore a 37,5° o tampone positivo. Per il rientro a scuola è necessario presentare l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare.

Tra le misure di prevenzione, l’igiene frequente delle mani, il ricambio d’aria nelle aule e l’utilizzo della mascherina per alunni e personale a rischio. Per accedere in classe non è prevista alcuna forma di controllo preventivo da parte degli operatori scolastici.