Tra conferme e novità, lunedì 12 settembre parte il palinsesto autunnale di Etv. Dopo il grande successo di ascolti della precedente stagione, tornano gli appuntamenti più apprezzati dai telespettatori lombardi.

Si inizia presto al mattino con una novità: Telecamere in Diretta. Un format che accompagnerà i telespettatori nell’avvio della giornata. A partire dalle 7, ogni mattina su Etv, telecamere a rotazione puntate dall’alto sui capoluoghi lombardi: immagini in HD per vedere le città della Lombardia che si svegliano. Durante la trasmissione, verranno passate sullo schermo le principali notizie dal mondo, dall’Italia e dal territorio.

Alle 10.30 torna Etg+Today, la finestra sulla Lombardia: ogni mattina, in diretta, le principali notizie commentate dallo studio centrale di Etv e una troupe in diretta da una località diversa della regione.

Sempre da lunedì, alle 19 torna Angoli con Dolores Longhi. L’appuntamento, ogni giotrno prima dell’edizione principale del telegiornale, con gli approfondimenti di attualità, costume, società e cultura con ospiti e interviste.

Tornano anche le due rubriche quotidiane delle 20: Centoventi secondi, due minuti di commento e opinione sull’attualità, e Salva un Amico, trasmissione dedicata agli animali da adottare realizzata in collaborazione con Enpa Lombardia.

Confermati poi gli appuntamenti serali. Si inizia il martedì con Il Barbiere: l’Anteprima alle 20.10, dedicata al Como e alla serie B, e dalle 21.20, dopo il tg, spazio alle squadre più seguite della serie A. In studio conducono Massimo Moscardi e Mariella Petagine. In collegamento, in diretta dai club lombardi, Federica Stefanelli.

Il mercoledì alle 20 è invece il turno di Border – Storie di Confine, un approfondimento sulle tematiche legate ai frontalieri curato da Anna Campaniello.

Spazio invece alla politica il venerdì, alle 21.20, con il talk show Nessun Dorma condotto da Andrea Bambace. Spazio che raddoppia, per due settimane, in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Al talk show del venerdì sera si aggiungerà un’altra serata – il mercoledì – dedicata alla presentazione dei candidati. Mercoledì 14 e 21 settembre è in programma Etg+ Speciale Elezioni, a partire dalle 21.30, con quattro candidati ospiti in ogni puntata. Queste le principali novità e conferme del palinsesto autunnale. Da ottobre, poi, l’offerta di informazione di Etv verrà ulteriormente arricc