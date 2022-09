Insulti, minacce, botte e sputi. Un 19enne svizzero è stato arrestato nella notte tra sabato e domenica dalla polizia. Gli agenti delle volanti della questura di Como sono intervenuti in via Sant’Abbondio dopo la segnalazione del giovane che, palesemente ubriaco, inveiva contro i passanti in strada e provocava altri presenti, cercando un contatto fisico.

All’arrivo degli agenti, il giovane ha preso di mira anche i poliziotti che cercavano di calmarlo. Il 19enne ha spintonato gli agenti, colpendoli con calci e pugni e continuando a insultarli, davanti a numerosi testimoni. Per bloccarlo, i poliziotti sono stati costretti a utilizzare lo spray urticante.

Il 19enne è stato portato in questura, dove ha continuato a inveire, sputando ripetutamente nei locali di viale Innocenzo. Due poliziotti hanno avuto bisogno di cure mediche e hanno una prognosi di 6 e 8 giorni.

Al termine degli accertamenti, il 19enne è stato arrestato per violenza, resistenza e lesioni. E’ stato inoltre denunciato a piede libero per oltraggio, deturpamento e imbrattamento e sanzionato per ubriachezza molesta. Nascosto nei calzini, i poliziotti hanno trovato anche un grammo e mezzo di hashish. La droga è stata sequestrata ed è scattata la segnalazione per il possesso della sostanza stupefacente. Processato oggi con rito direttissimo, è stato rimesso in libertà.