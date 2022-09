Ancora pochi giorni e poi, il 25 settembre, si apriranno le urne per rinnovare il Parlamento italiano. Con la riforma costituzionale del 2020 diminuisce il numero dei parlamentari. Saranno 400 i deputati e 200 i senatori. E hanno subìto modifiche anche i collegi, le aree geografiche in cui è diviso il territorio. Ogni collegio racchiude più comuni, o per le grandi città più quartieri. Pertanto per sapere a quale collegio si appartiene è opportuno consultare il sito della prefettura di Como.

CAMERA DEI DEPUTATI

I residenti nel comune di Como rientrano nella circoscrizione Lombardia 2, collegio plurinominale 02 e uninominale 03.

Si troveranno di fronte la scheda rosa (Camera) con nell’ordine il candidato uninominale di Vita, Paola Sartorelli. A seguire Michaela Mercurio di Italia Sovrana e Popolare; Giovanni Currò, Movimento 5 Stelle 2050; Mauro Baroni Unione popolare con de Magistris; Anna Veronelli, Azione e Italia Viva con Calenda. A seguire Nicola Molteni, per la compagine di centrodestra che riunisce Forza Italia Berlusconi presidente, Giorgia Meloni Fratelli d’Italia, Lega Salvini premier e Noi Moderati. Attilio Scarcella è il candidato uninominale di Mastella Noi di Centro Europeisti. Luca Monti è il candidato uninominale della compagine di centrosinistra che riunisce Alleanza Verdi Sinistra, +Europa con Emma Bonino, Pd e Impegno civico con Di Maio. Infine Carla Clerici Per l’Italia con Paragone.

SENATO DELLA REPUBBLICA

La scheda per il Senato è gialla. I cittadini comaschi rientrano nel collegio plurinominale 01 e uninominale 02 si troveranno sulla scheda i nomi di Concetta Aurora Longo candidato uninominale per la coalizione di centrosinistra (+Europa con Emma Bonino, Impegno Civico con Di Maio, Alleanza Verdi Sinistra e Pd), a seguire Lisa Molteni per Mastella Noi di Centro Europeisti, subito dopo Licia Ronzulli per la coalizione di centrodestra composta da Noi moderati, Lega Salvini Premier, Giorgia Meloni Fratelli d’Italia, Forza Italia Berlusconi presidente. Leonarda Maria Barbarotta è il candidato uninominale di Italia Sovrana e Popolare. Tommaso Leoni per il Movimento 5 Stelle 2050. Roberto Maggi Per l’Italia con Paragone. Giuseppe Conti per Azione e Italia Viva con Calenda. Unione popolare con De Magistris vede come candidato uninominale Pierluigi Tavecchio mentre Marzia del Papa è candidato uninominale di Vita.