Il vaccino anti-Covid19 nella nuova formulazione bivalente, aggiornata alla copertura della variante Omicron 1, arriva anche in farmacia. Da domani, i cittadini lombardi con più di 12 anni che devono ancora sottoporsi alla terza dose (primo booster), e quelli per i quali è raccomandata la quarta (secondo booster) – ossia ultrasessantenni, fragili, trapiantati, immunocompromessi, donne in gravidanza, operatori sanitari e delle Rsa – potranno ricevere il vaccino aggiornato, prenotandosi sulla piattaforma regionale unica https://www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it e recandosi in una delle farmacie lombarde aderenti alla campagna di immunizzazione.

Intanto, secondo i dati del bollettino regionale, torna a scendere in Lombardia il tasso di positività, che dal 14,6% di ieri arriva al 12,6%. A fronte di 27.903 tamponi effettuati, sono 3.525 i nuovi positivi. Stabili i ricoverati nelle terapie intensive, che restano 10, mentre diminuiscono i pazienti Covid nei reparti, 21 in meno rispetto a ieri per un totale di 475. I nuovi decessi legati al virus sono oggi 6. Un dato che porta il bilancio delle vittime da inizio pandemia a 42.449. La provincia di Milano torna sotto i mille nuovi contagi. Nel Comasco sono 216 i nuovi positivi, mentre la provincia che conta i numeri più bassi è quella di Lodi con 82 casi in più.