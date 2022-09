Elezioni Politiche, trionfo di Fratelli d’Italia nel collegio elettorale di Como, che non solo conferma, ma anzi supera le percentuali nazionali.

Nel collegio di Como per la Camera il partito di Giorgia Meloni sfiora il 30%. E’ primo al 29,9%. La Lega di Matteo Salvini raggiunge 14,5% e Forza Italia si ferma all’8,3%. Secondo partito – anche se molto distaccato da Fratelli d’Italia – è il Partito democratico con il 16,3% mentre +Europa ha raggiunto il 3,6% e Verdi-Sinistra il 3,3%.

Il Terzo Polo – Azione con Italia Viva – si attesta al 10,7%. Il Movimento 5 Stelle al 6,9% mentre Impegno Civico di Luigi di Maio nella coalizione di centrosinistra non raggiunge l’1% – la soglia di sbarramento per i partiti in coalizione – e si ferma 0,3%. Fuori anche Italexit che non raggiunge il 2% e si ferma all’1,9%.

Nel collegio di Como per il Senato la situazione non cambia molto. Primo partito ancora Fratelli d’Italia che anche in questo caso sfiora il 30% (29,5%). La Lega al 16,4%, Forza Italia all’8,3%. Noi Moderati supera la soglia di sbarramento per le coalizioni e ottiene poco sopra l’uno percento. Il Pd raggiunge il 16,2%, +Europa al 3,4% e Verdi-Sinistra anche loro al 3,4%. Anche per il Senato Impegno Civico di Luigi di Maio non raggiunge la soglia del’1% e resta fuori dal Parlamento.

Azione con Italia Viva raggiunge il 10,3% e il Movimento 5 Stelle si ferma al 5,7%. Italexit si ferma sotto il 2%.