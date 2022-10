Nuova rotatoria di Villa Olmo, lavori annunciati poi rinviati e ora si cambia di nuovo. La scorsa settimana la ditta incaricata degli interventi ha iniziato il tracciamento della futura rotatoria ma del cantiere ad oggi non c’è ancora alcuna traccia. Nei giorni scorsi inoltre l’amministrazione comunale aveva fatto sapere di voler realizzare un rondò provvisorio prima del passaggio a Como del Giro di Lombardia, previsto per sabato 8 ottobre. Anche in questo caso però – sono passati ormai giorni – nessun segno evidente.

Ora dunque arriva il cambio di rotta: “I lavori per la futura rotatoria inizieranno lunedì”, spiega l’assessore alla Mobilità di Palazzo Cernezzi Enrico Colombo che aggiunge: “Partiremo direttamente con il nuovo rondò senza crearne uno provvisorio”.

Infine in questi giorni di caos e disagi alla viabilità a causa della ripresa del cantiere sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso l’assessore sta ipotizzando di far svolgere all’impresa i lavori in notturne. “E’ un’opzione che vorrei proporre alla ditta – dice Colobo – Lavorando di notte il cantiere non creerebbe disagi alla viabilità vista la concomitanza con i lavori in autostrada”.

La speranza è che l’ennesimo cantiere aperto in città non influisca sulla viabilità già a rischio collasso.