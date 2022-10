Inseguimento dei carabinieri sulle strade della Brianza, tra Veduggio con Colzano e Inverigo. Nel comune della provincia di Como i militari dell’Arma di Besana Brianza hanno fermato poco prime delle 22 di ieri sera un’auto che, alla vista della pattuglia dei carabinieri, aveva invertito il senso di marcia cercando di allontanarsi e cambiare strada.

I carabinieri erano impegnati in un servizio di controllo e di contrasto al traffico di stupefacenti. A Veduggio hanno notato la macchina sospetta, una Peugeot 208 con due uomini a bordo. L’hanno inseguita e bloccata poco dopo, in territorio di Inverigo, intimando l’alt con lampeggianti e paletta.

Il passeggero è sceso rapidamente dalla vettura ed è scappato a piedi nei campi. I carabinieri hanno controllato l’auto e il conducente. L’uomo, un 45enne di Lissone, autista di bus, è apparso in stato di alterazione. Sottoposto all’etilometro è risultato negativo.

I carabinieri hanno deciso dunque di procedere anche con il test per verificare l’eventuale assunzione di sostanza stupefacenti. Il 45enne si è però rifiutato. Come previsto dalle norme, è stato dunque denunciato per la decisione di non effettuare il controllo. I militari dell’Arma gli hanno inoltre ritirato la patente di guida.