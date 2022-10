Posti auto per i residenti di Como, lunedì 17 ottobre è fissato il sorteggio gestito da Como Servizi Urbani. L’appuntamento si terrà nella Sala Stemmi di Palazzo Cernezzi, alle 10 con ingresso libero. La società annuncia che “il costo del permesso annuale potrebbe subire degli aumenti, essendo correlato all’abbonamento mensile del trasporto pubblico locale di Como”.

Entro il termine previsto, sono arrivate a Csu 1.210 domande regolari di abbonamento agevolato, dunque per gli stalli blu, a fronte di 992 permessi disponibili. Le richieste sono aumentate rispetto al 2021, quando ne erano state presentate 1.112. Sono invece 669 per 379 permessi disponibili le domande per i posti riservati, dunque per gli stalli gialli. Lo scorso anno erano state 589.

“Per le domande di primo grado, presentate dai residenti nel settore richiesto e senza disponibilità di posti auto, – spiegano da Csu – si procederà a sorteggio per i settori 1 e 7 per gli abbonamenti agevolati e per i settori 2 e 10 per i posti riservati”.

La piattaforma verrà riaperta il 18 ottobre per la presentazione delle domande tardive, che non verranno ammesse al sorteggio: nel caso non vi siano posti disponibili per la tipologia e il settore prescelto, le richieste verranno aggiunte alla lista di attesa residua dopo le assegnazioni.

Chi sarà sorteggiato e otterrà il contrassegno per il 2023 riceverà una comunicazione via mail con le modalità di pagamento. La quota potrà essere versata dal 24 ottobre al 15 novembre. In caso di mancato pagamento l’assegnazione decadrà.

La lista di attesa si aggiornerà automaticamente in relazione alle scelte degli assegnatari e a eventuali rinunce: è necessario dunque ricontrollare la propria posizione sul portale ogni settimana.

Gli assegnatari con pagamento regolare potranno fruire dei posti auto dal primo gennaio fino al 31 dicembre 2023: i permessi attualmente in vigore scadranno alla fine del 2022.