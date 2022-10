Strutture sportive a Como: nuove palestre e spogliatoi e ancora campi da padel e skate park. Via libera alla riqualificazione del Campo Coni in via Canturina e del compendio sportivo di via Longoni. Entrambi gli interventi rientrano nell’ambito dei fondi del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per un totale di oltre 2 milioni di euro, di cui un milione e 734mila euro per il Campo Coni e 766mila euro per l’impianto di via Longoni.

Nel dettaglio gli interventi – per quanto riguarda il campo Coni – riguardano la riqualificazione della palazzina degli spogliatoi. Si prevede infatti la costruzione di quattro nuove strutture complete di servizi. Previsto inoltre uno spazio ad uso del guardiano e utilizzato come biglietteria e ufficio. Infine i lavori riguarderanno anche la palestra che sarà ampliata con una superficie di circa 250 mq. Infine il progetto prevede il rifacimento della copertura della tribuna.

Come detto nello stesso piano di recupero è previsto anche il rifacimento dell’impianto sportivo di via Longoni. In questo caso i lavori riguarderanno la costruzione di nuovi campi per il padel, nuovi spogliatoi a servizio del rugby e uno skate park.