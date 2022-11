Artisti di strada. Piazze e strade concordate con l’amministrazione, stop a casse e microfoni, un’ora la durata massima dell’esibizione e ancora obbligo di iscrizione alla Siae così come di prenotare lo spazio in anticipo. Sono soltanto alcune delle regole contenute nel nuovo regolamento per la disciplina degli artisti di strada, approvato nei giorni scorsi dalla maggioranza di Palazzo Cernezzi.

Dettami stringenti ma poche le novità rispetto al testo varato dalla precedente amministrazione. Nel documento della giunta Landriscina gli artisti di strada non potevano occupare un’area superiore ai 15 metri quadrati e esibirsi per più di mezz’ora. Al termine della singola performance inoltre dovevano spostarsi di almeno 200 metri.

Il nuovo testo – pubblicato all’Albo Pretorio – prevede dunque l’esibizione degli artisti in piazze e strade –una ventina – concordate con l’amministrazione comunale.

Stop all’uso di microfoni, sistemi di amplificazione o casse acustiche ad eccezione delle postazioni individuate dalla giunta.

Inoltre che “la durata dell’assegnazione per ogni singolo artista per lo svolgimento delle attività può variare da un minimo di uno a un massimo di quattro giorni, cambiando ogni ora postazione”. E ancora: “Le attività possono essere esercitate per non più di quattro volte in un mese nella stessa postazione”. Le esibizioni sono consentite dalle 10 alle 19.

Nel nuovo testo infine compare il divieto di pubblicità – a eccezione del nome dell’artista – o commercio ambulante e obbligo di lasciare l’area pulita e libera da oggetti al termine della performance.