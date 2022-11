“Le forze del centrosinistra lombardo mi hanno chiesto di essere il candidato della coalizione alla Presidenza di Regione Lombardia. Sono onorato ed emozionato”: Pierfrancesco Majorino affida a un post sulla sua pagina Facebook le prime parole dopo l’ufficialità della sua candidatura a governatore regionale per il centrosinistra.

L’annuncio è arrivato ieri sera alla fine di una riunione a cui hanno partecipato i rappresentanti della coalizione di cui fanno parte Partito Democratico, Sinistra Italiana, + Europa, Verdi e civici.

Fino a ieri erano due i nomi sui quali il centrosinistra si è confrontato: quello di Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa della giunta di Giuseppe Sala, sostenitore delle primarie, e quello di Pierfrancesco Majorino, per tre volte assessore alle politiche sociali di Palazzo Marino e attuale eurodeputato.

Questa sera online l’assemblea regionale del Pd è chiamata a ratificare la scelta di candidare Majorino a presidente della Lombardia per la coalizione di centrosinistra, e di farlo senza le primarie.

Majorino, sempre sui social, ha annunciato per oggi un incontro con le forze del centrosinistra “per costruire insieme – ha scritto – e secondo le modalità condivise, la proposta più forte possibile per cambiare pagina in Regione. Possiamo battere la destra di Attilio Fontana e sono convinto che ce la metteremo tutta”.

Ora il quadro dei candidati è formato da Letizia Moratti per il Terzo Polo, Attilio Fontana per il centrodestra e Pierfrancesco Majorino per il centrosinistra. Escluso per il momento il Movimento 5 Stelle, che non ha ancora trovato un’alleanza con la coalizione del centrosinistra né ha proposto un suo candidato.