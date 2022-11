Cinque nuovi progetti in Lombardia per aiutare chi si trova a vivere le conseguenze della crisi economica e sociale innescata dalla pandemia. Situazioni di fragilità che si riflettono su questioni essenziali come la casa.

Fondazione Cariplo interviene con un sostegno concreto anche in provincia di Como, nel Comune di Rovellasca. I progetti (che toccano anche i territori di Lodi, Brescia, Varese e Verbano Cusio Ossola), permetteranno l’avvio di nuovi interventi di abitare sociale. Rivolti in modo mirato alle persone in difficoltà e mobiliteranno risorse locali altrimenti non disponibili. L’importo totale per i cinque interventi supera il milione e 200 mila euro. Per il territorio comasco il progetto della parrocchia dei SS. Pietro e Paolo prevede a Rovellasca la demolizione di alcune strutture per realizzare un edificio di due piani composto da 8 mini alloggi per l’autonomia di over 65 autosufficienti del territorio. L’iniziativa rappresenta l’ampliamento di un precedente progetto sostenuto nel 2018 che aveva visto la realizzazione di un centro diurno ricreativo per anziani e 5 mini alloggi sempre per anziani.

L’housing sociale resta anche per il 2023 uno dei temi chiave di Fondazione Cariplo

“L’Housing Sociale è una risposta concreta al problema della casa per le fasce più vulnerabili della popolazione. Fondazione Cariplo da oltre vent’anni si adopera per garantire forme di accoglienza temporanea di nuclei familiari e persone singole in disagio abitativo e con disabilità”. Si legge in una nota diffusa in queste ore.

“Anche il nostro comasco ha bisogno di iniziative per aiutare, per esempio, gli anziani, garantendo loro percorsi di autonomia, come il progetto della Parrocchia SS. Pietro e Paolo di Rovellasca che creerà 8 abitazioni destinati a persone over 65”, hanno commentato i comaschi Enrico Lironi, consigliere di amministrazione di Fondazione Cariplo, Mauro Magatti e Monica Testori, membri della Commissione Centrale di Beneficenza.