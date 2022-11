Variante della Tremezzina. Statale Regina, stop al traffico a Colonno per un intero weekend. La chiusura – dalle 22.30 di venerdì 25 novembre alle 5.30 di lunedì 28 – è legata ai lavori per la variante della Tremezzina, in particolare agli interventi di messa in sicurezza della parete rocciosa. Operazioni che devono essere eseguite senza rischi per automobilisti e pedoni. Per questo motivo è necessario lo stop della viabilità.

Chiusura che preoccupa – e non poco – chi abita e lavora nei paesi affacciati sulla congestionata arteria.

Autobus e navigazione

Oggi è arrivata l’ordinanza di Prefettura e Anas sulla circolazione in vista della chiusura al traffico della statale Regina. Per ridurre i disagi sono stati potenziati i servizi autobus e navigazione e l’operatività dei servizi di emergenza, soccorso e sicurezza pubblica. Attivo un sistema navetta – a pagamento – di collegamento via lago da Argegno a Sala Comacina, con fermata a Colonno. Sabato a cadenza oraria e la domenica ogni due ore.

Percorsi alternativi

Nell’ordinanza inoltre vengono indicati i percorsi alternativi per la mobilità viabilistica sull’asse Tremezzina-Como: passaggio attraverso la Regina da Menaggio fino a Porlezza, per poi proseguire sulla provinciale 13 fino a Centro Valle Intelvi e la provinciale 14 fino ad Argegno. E ancora attraverso la Svizzera, percorrendo la Regina da Menaggio fino a Porlezza, per poi proseguire in territorio elvetico lungo la E35 fino a Lugano. Infine attraverso la statale 36 passando per Lecco.

Sorvegliato speciale dunque l’ultimo weekend di novembre: chiusura della Regina a Colonno, lavori sull’autostrada A9 – che saranno sospesi da venerdì 2 dicembre e infine l’inizio delle manifestazioni del Natale a Como che partiranno sabato 26 novembre. Una concomitanza di eventi che potrebbe creare caos e disagi alla viabilità.