Oggi le elezioni del presidente della Provincia. Un solo candidato in corsa per le elezioni del presidente della Provincia di Como. Il numero uno uscente di Villa Saporiti, Fiorenzo Bongiasca, attuale primo cittadino di Trezzone, è l’unico in lizza per tornare ad occupare la carica, con l’esito della consultazione che è dunque sostanzialmente già scritto.

Chiamati al voto per eleggere il presidente della Provincia i sindaci e i consiglieri comunali del territorio comasco. E’ allestito un seggio, nella sede dell’amministrazione provinciale in via Borgovico e un seggio distaccato nel Comune di Menaggio. E’ possibile esprimere il voto dalle 8 alle 20. Non sono chiamati al voto i cittadini ma i soli amministratori comunali. Il presidente della Provincia rimarrà in carica 4 anni.

Le elezioni in programma domani sono state precedute da alcune polemiche (QUI GLI APPROFONDIMENTI)