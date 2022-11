Como, via Borgovico vecchia ha riaperto al transito dopo i lavori che da metà ottobre hanno riguardato i sottoservizi (in particolare acqua e gas), ma le condizioni del manto stradale sono disastrose. L’asfalto porta infatti ancora i segni degli scavi con buche, dislivelli e porfido mancante.

“Gli interventi ai sottoservizi sono finiti – spiega l’assessore a Mobilità e Urbanistica di Palazzo Cernezzi, Enrico Colombo – e giovedì inizieranno le operazioni di asfaltatura. Per consentire i lavori, via Borgovico vecchia resterà chiusa per due giorni, giovedì e venerdì, per poi riaprire sabato 3 dicembre”.

L’asfaltatura andrà a coprire il porfido che fino a oggi aveva caratterizzato la via.

“Si tratta di una copertura provvisoria, decisa in accordo con la Soprintendenza – aggiunge Colombo – Si andranno così a coprire le imperfezioni e si consentirà la riapertura della strada per evitare la congestione del traffico nel weekend in concomitanza con gli eventi natalizi. Nella primavera del 2023 procederemo con la posa della nuova pavimentazione”.