Sicurezza fortificazioni di Como. Nuovi controlli e ispezioni alle torri e mura cittadine. A breve partiranno le indagini su Porta Torre, il Comune ha affidatol’incarico ad una società di ingegneria di Tirano per un importo complessivo di circa 34mila euro. La Torre, come anche il resto delle fortificazioni comasche, ad oggi è transennata.

Ad aprile un sasso si è staccato dall’interno di Porta Torre, fortunatamente non ferendo nessuno. La fortificazione è stata dunque transennata per vietare il passaggio all’interno.

I nuovi controlli prevedono i rilievi laser del manufatto e delle fessure, per accertare lo stato di degrado della Torre. Intanto nei giorni scorsi l’amministrazione cittadina ha affidato i lavori per la manutenzione straordinaria delle mura di via Balestra. L’intervento comprende anche Torre San Vitale e le mura ad essa collegate, in via Balestra e nel primo tratto di via Battisti, per un importo complessivo di oltre 40mila euro.

Anche in questo caso la Torre aveva subito un crollo. Lo scorso anno una pietra di poco meno di un chilo si era staccata finendo sul parabrezza del furgone di un ambulante, distruggendolo. La giunta cittadina ha accantonato l’idea iniziale di una gara da circa un milione di euro per il restauro lapideo e la liberazione dagli infestanti di Torre San Vitale, perché l’intervento di messa in sicurezza e pulizia avrebbe comportato nel tempo una serie di manutenzioni onerose e frequenti. La spesa è stata ridotta per rimettere subito in ordine la parte bassa della Torre.