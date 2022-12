Constantin Moscovici a Como. Domani, sabato 10 dicembre, alle 16, è in programma il “Concerto d’Avvento” del maggior interprete moldavo del flauto di Pan alla chiesa di San Martino di Rebbio, in via Lissi 11.

A Como per i 20 anni dell’Associazione Italia-Moldova

L’evento, patrocinato dal Consolato Generale della Repubblica Moldova di Milano, è in collaborazione con l’Associazione Italia-Moldova, che celebra quest’anno 20 anni d’attività, l’associazione Moldova Doina e la parrocchia ortodossa San Pietro e Paolo entrambe di Como-. e vede come media partner Espansione Tv.

Constantin Moscovici, virtuoso del flauto di Pan, è reduce da un tour europeo, in passato si era già esibito in Italia ma per lui sarà la prima volta nel capoluogo lariano.

Nella suggestiva cornice della chiesa di San Martino proporrà un repertorio di musica classica e religiosa.

Moscovici è l’ospite d’eccezione per il ventennale dell’Associazione Italia-Moldova: in due giorni, domani e domenica, si esibirà in tre concerti, in città e a Varese.

Ricavato in beneficenza

L’ingresso è con offerta minima di 10 euro, il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

L’obiettivo è quello di regalare borse alimentari a rifugiati ucraini in Moldova e alla popolazione più in difficoltà del Paese.