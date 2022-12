Le date erano già emerse, ma si attendeva la conferma arrivata oggi con il via libera del Consiglio dei ministri. Le elezioni regionali si terranno domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023.



Urne aperte per due giornate, contrariamente a quanto è avvenuto negli ultimi anni in quasi tutte le tornate elettorali.



Fissata la data parte l’iter per la presentazione dei simboli e delle liste dei candidati.

Le liste vanno presentate entro trenta giorni dalle elezioni e quindi, considerando che ormai il Natale è alle porte, i tempi si sono fatti ristrettissimi.

I candidati in Lombardia

In Lombardia sono tre al momento i candidati. Per il centrodestra si ricandida il governatore uscente Attilio Fontana. La candidata del Terzo Polo con il sostegno di liste civiche è l’ex vicepresidente ed ex assessore al Welfare della Regione, Letizia Moratti. Il centrosinistra schiera l’eurodeputato dem Pierfrancesco Majorino. In fase di definizione un’intesa tra Pd e Movimento 5 Stelle.