Elezioni regionali in Lombardia: arriva l’ufficialità. Si vota domenica 12 e lunedì 13 febbraio. Le date erano già emerse, ma si attendeva l’ulteriore conferma arrivata oggi con decreto firmato dal governatore Attilio Fontana che ufficializza date e modalità delle elezioni regionali in Lombardia.

“I comizi elettorali per le elezioni del Consiglio regionale e del presidente della Regione Lombardia sono convocati per domenica 12 febbraio 2023, dalle 7 alle 23, e per lunedì 13 febbraio 2023, dalle 7 alle 15”. Si legge nel testo firmato dal governatore lombardo.

Urne aperte per due giornate, contrariamente a quanto è avvenuto negli ultimi anni in quasi tutte le tornate elettorali. Fissata la data parte l’iter per la presentazione dei simboli e delle liste dei candidati. Le liste vanno presentate entro trenta giorni dalle elezioni e quindi, considerando che ormai il Natale è alle porte, i tempi sono stretti.

I candidati

In Lombardia sono tre al momento i candidati. Per il centrodestra si ricandida il governatore uscente Attilio Fontana. La candidata del Terzo Polo con il sostegno di liste civiche è l’ex vicepresidente ed ex assessore al Welfare della Regione, Letizia Moratti. Il centrosinistra schiera l’eurodeputato dem Pierfrancesco Majorino. Alla prova dei numeri il possibile asse tra Pd e Movimento 5Stelle. Il leader pentastellato, Giuseppe Conte ha lanciato nello scorse ore la consultazione online per chiedere agli iscritti se finalizzare l’accordo con il centrosinistra oppure correre da soli. Se l’intesa tra Pd e Cinque Stelle fosse raggiunta a fare un passo indietro – e dunque uscire dalla coalizione del centrosinistra e valutare un possibile appoggio a Moratti – potrebbe essere il partito di +Europa.

Le trasmissioni di Etv

L’appuntamento elettorale lombardo verrà seguito da Espansione Tv con una serie di trasmissioni in diretta: al talk show politico Nessun Dorma, in onda il venerdì sera, si affiancherà un’altra trasmissione settimanale, ogni mercoledì alle 21.30 a partire dall’11 gennaio. Lunedì 13 febbraio, a urne chiuse, nel palinsesto di Etv verrà dedicata una lunga diretta allo spoglio dei voti e ai risultati elettorali.